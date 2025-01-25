Galatasaray'da varsa yoksa Marco Asensio

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Galatasaray, PSG'ye yeni bir teklif sundu ve anlaşma konusunda önemli mesafe katetti.

Ancak, 29 yaşındaki Asensio'yu ikna etmek kolay olmayacak. Çünkü, İspanyol kulüpleri de Asensio ile ilgileniyor.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

Okan Buruk’un ısrarla istediği Asensio için Galatasaray yönetimi, tüm şartları zorlamaya kararlı. Sarı-kırmızılı kulüp, Asensio'nun transferi için gerekli tüm adımları atacak.

ASENSIO’NUN KARİYERİ

İspanya Milli Takımı'nda 38 kez görev alan Asensio, Real Madrid'de 286 maçta 61 gol ve 32 asist, PSG'de ise 46 maçta 7 gol ve 11 asist ile dikkat çekti.

Galatasaray, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük bir mücadele veriyor.