Galatasaray'da Victor Nelsson'un bonservisi belli oldu Galatasaray'da gözden düşen Victor Nelsson için teklif beklenirken yönetim 10 milyon euroya bırakmaya hazır.

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Galatasaray'da gözden düşen ve dördüncü stoper konumuna gelen Victor Nelsson'a gelecek transfer tekliflerini bekleyen sarı kırmızılı yönetim indirime gitti.

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon euroyu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.

Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon euroluk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi.

Form olarak da geriye gitti

Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti. Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

Ocak ayında yolcu

Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon euroluk bonservisi hemen kabul etmeye hazır.

Davinson Sanchez'i 9.5 milyon euroya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.