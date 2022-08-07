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    Galatasaray'da yeni hedef: Belotti, Kluivert ve Sanchez

    Galatasaray'da yeni hedef: Belotti, Kluivert ve Sanchez

    Galatasaray, transferde dikkat çekici hamleler yapmaya devam ediyor. Mertens ve Torreira'yı alan sarı-kırmızılılar Belotti, Kluivert ve Alexis Sanchez ile de görüşüyor.
    • 07.08.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 11:28
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    Dün akşam saatlerinde Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul’a getiren sarı-kırmızılılar transferde durmak bilmiyor.

    Geçtiğimiz sezon ligde yaşanan hayal kırıklığını unutmak ve şampiyonluğa oynamak için kadro kuran Dursun Özbek ve yönetimi çalışmalarına devam ediyor.

    İlk hedef Belotti

    Galatasaray, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Andrea Belotti için bir kez daha harekete geçti.

    İtalyan santrfor, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş; ancak istediği yüksek ücret nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı.

    Dursun Özbek ve ekibi, bu kez daha iyi bir teklifle Belotti'yi kadrosuna katmayı deneyecek.

    Yıldız golcünün Roma ile de görüştüğü biliniyor.

    Galatasaray da yeni hedef: Belotti, Kluivert ve Sanchez #1

    Kluivert kiralanmak isteniyor

    Sarı-kırmızılılar, ayrıca 23 yaşındaki Justin Kluivert'ı kiralamak için Roma'ya resmi teklif yaptı. İtalyanlara yapılan teklifte satın alma opsiyonu da bulunduğu kaydedildi. Çizme ekibinin ise bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

    Galatasaray da yeni hedef: Belotti, Kluivert ve Sanchez #2

    Alexis Sanchez de B planı olarak devrede

    Galatasaray, bir yandan da Inter'in 33 yaşındaki forveti Alexis Sanchez'i renklerine bağlamaya çalışıyor.

    Hem İtalyan ekibiyle hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

    Inter'le 1 yıl daha mukavelesi olan Sanchez'in transferinin olumlu ya da olumsuz bir şekilde birkaç gün içinde neticeye kavuşacağı aktarıldı.

    Galatasaray da yeni hedef: Belotti, Kluivert ve Sanchez #3


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