Galatasaray'da yeniden Onyekuru sesleri

Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Başkan Mustafa Cengiz, Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru'nun kiralanması için yönetime talimat verdi.

Galatasaray'da iki gün önce Fatih Terim ile bir toplantı yapan sarı-kırmızılı yönetim, 67 yaşındaki teknik adamla bir sorunlarının olmadığını açıklamış ve "Fatih Terim kırmızı çizgimizdir" diyerek tecrübeli hocayı onurlandırmıştı.

Sağlanan barışın ardından Terim'in yetersiz bulduğu kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'yu bir kez daha transfer etmek için harekete geçti.

3 MAÇTIR KADROYA ALINMIYOR

Geçtiğimiz sezonun bitmesine birkaç hafta kala Monaco tarafından geri çağrılan Nijeryalı futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı.

Son 3 maçtır kadroya bile alınmayan Onyekuru'yla iletişime geçen Cimbom, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

DEVRE ARASINDA FRANSIZLARLA MASAYA OTURULACAK

Yetenekli futbolcuyla el sıkışan sarı-kırmızılı idarecilerin, ocak ayı transfer döneminde Fransız ekibiyle masaya oturacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Onyekuru'yu 3. kez kiralaması bekleniyor.