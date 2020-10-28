Dolar
8.2336
0.5962%
Euro
9.6942
0.3654%
Altın
1906.18
-0.0906%
Borsa
1148.11
-0.3921%
G. Altın
504.792
0.6221%
Bitcoin
113393.82
1.3965%
EXEN Coin
10.86
-0.91%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    Galatasaray'da yeniden Onyekuru sesleri

    Galatasaray'da yeniden Onyekuru sesleri

    Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Başkan Mustafa Cengiz, Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru'nun kiralanması için yönetime talimat verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 09:56
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 09:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da iki gün önce Fatih Terim ile bir toplantı yapan sarı-kırmızılı yönetim, 67 yaşındaki teknik adamla bir sorunlarının olmadığını açıklamış ve "Fatih Terim kırmızı çizgimizdir" diyerek tecrübeli hocayı onurlandırmıştı.

    Sağlanan barışın ardından Terim'in yetersiz bulduğu kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'yu bir kez daha transfer etmek için harekete geçti.

    3 MAÇTIR KADROYA ALINMIYOR

    Geçtiğimiz sezonun bitmesine birkaç hafta kala Monaco tarafından geri çağrılan Nijeryalı futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı.

    Son 3 maçtır kadroya bile alınmayan Onyekuru'yla iletişime geçen Cimbom, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

    Galatasaray da yeniden Onyekuru sesleri #1

    DEVRE ARASINDA FRANSIZLARLA MASAYA OTURULACAK

    Yetenekli futbolcuyla el sıkışan sarı-kırmızılı idarecilerin, ocak ayı transfer döneminde Fransız ekibiyle masaya oturacağı belirtildi.

    Galatasaray'ın Onyekuru'yu 3. kez kiralaması bekleniyor.

    Galatasaray da yeniden Onyekuru sesleri #2

    Görüş Bildir