Galatasaray'da Yunus Akgün'le masaya oturulacak! Dev zam...

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Galatasaray, bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için harekete geçiyor.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, milli aranın tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için masaya oturacak.

Galatasaray'dan senelik 17 milyon TL maaş alan Yunus Akgün'ün, yeni sözleşmeyle birlikte yüzde yüzün üzerinde zam alması da bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon 16 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.