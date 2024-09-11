Galatasaray'dan 17 milyon euro istediler! Onyedika... Club Brugge, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Raphael Onyedika için 17 milyon euro istiyor.

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Club Brugge, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'nın bonservis bedelini 17 milyon euro olarak belirledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki futbolcu için yapılan bu yüksek talep, Galatasaray'ın transfer planlarında dikkat çekici bir engel oluşturuyor.

ONYEDIKA GALATASARAY'I İSTİYOR

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olma isteği bulunuyor ve oyuncu, transferin gerçekleşmesi için kulübüne baskı yapıyor.

Galatasaray ile Onyedika'nın prensipte anlaştığı iddia edilirken, kulüpler arasında bonservis bedelinin netleştirilmesi bekleniyor.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla 6 resmi maça çıktı ancak henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.