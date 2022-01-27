Galatasaray'dan 6 numara hamlesi: Victor Wanyama

6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir dönem Tottenham'da da forma giyen Victor Wanyama ile el sıkıştı. Oyuncunun imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Domenec Torrent’in 'ara transfer döneminde alınması gereken futbolcular’ listesinde ilk sırada yer alan ön liberonun kim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sarı kırmızılıların, kariyerinin büyük bölümünü Belçika, İskoçya ve İngiltere’de geçiren Kenyalı Victor Wanyama ile görüştüğü ve transferini imza aşamasına getirdiği öğrenildi.

MENAJERİYLE ANLAŞILDI

Hürriyet'in haberine göre; Kanada’nın Montreal FC Kulübü’nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ve menajeriyle bir haftadır temas halinde olan Galatasaray yöneticileri her konuda anlaşmaya vardı.

Son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Wanyama’nın kesin olarak ayrılmak istemesi nedeniyle Montreal FC’nin kira bedelinde fazla bir sorun çıkarması beklenmiyor.

WANYAMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola, Kenya’da başlayan Wanyama, 2007’de Finlandiya’nın Helsingborg Kulübü’nün U21 takımına transfer olarak Avrupa’ya adım attı.

Bir yıl sonra Belçika ekibi Germinal Beerschot’la anlaşan Wanyama, buradaki 3 yılın ardından Celtic’e geçti. Celtic’in 2013 yılında 14.5 milyon euroya Southampton’a sattığı Kenyalı, 2016’da aynı bedelle Tottenham’a geçti. 4 yıl burada oynadıktan sonra Montreal’e gitti.