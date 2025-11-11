Galatasaray'dan Ademola Lookman için resmi açıklama

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, ödül töreninde konuştu.

Yazgan, son zamanlarda adı sarı-kırmızılılarla anılan Ademola Lookman'la ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

LOOKMAN SORUSU

Yazgan'a "Sevgili Eray, Dursun Özbek'e bir şey soracağım, Osimhen'in bir arkadaşı var Lookman. Devre arası geliyor mu?" sorusu yöneltildi.

"NASIL CEVAP VERMELİYİM SİZCE?"

Yazgan ise cevap olarak, "Sevgili Başkanım, en son benzer bir ortamda 'Osimhen geliyor mu?' diye sormuşlardı hatırlarsanız. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vermeliyim sizce? Şu anda harika bir kadromuz var, gayet yeterli. Dediğim gibi üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın arzu ettiği, ihtiyacı olduğu şekilde üstüne koymaya devam edeceğiz mutlaka." ifadelerini kullandı.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'nın Olympique Marsilya'yı 1-0 yendiği maçta, oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Ademola Lookman, teknik direktörüyle tartışma yaşamıştı.

Ademola Lookman, Marsilya maçında oyundan alınmasına tepki göstermiş ve teknik direktör Ivan Juric ile fiziksel müdahaleye varan tartışmaya girmişti.

GALATASARAY'LA ANILIYOR

Oyuncunun adı ise yaz transfer döneminin son günlerinden bu yana Galatasaray'la anılıyor.

Nitekim sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen'in de, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lookman'ı takımda görmek istediği belirtiliyor.