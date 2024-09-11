Galatasaray'dan Adrien Rabiot için son teklif Galatasaray, Adrien Rabiot için son bir teklif hazırlıyor. İtalyan basınına göre, sarı-kırmızılılar, deneyimli isim için imza parası dahil toplam 30 milyon euro önerdi. Rabiot ve menajeri olan annesinin tercihi merakla bekleniyor.

Haber Merkezi

Galatasaray, orta saha transferinde liste başında yer alan Adrien Rabiot için son bir teklif hazırlığı içinde.

İtalya'ya son bir ziyaret gerçekleştiren Galatasaraylı yöneticiler, Rabiot'nun menajeri ve annesi Veronique Rabiot ile tekrar bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan Veronique Rabiot, "Bazı kulüplerle konuşuyorum, başka hiç kimse benim adıma konuşmamalı." demişti.

Bu açıklama, Rabiot’nun transfer durumunun hala belirsiz olduğunu gösteriyor.

DİĞER TEKLİFLER

Adrien Rabiot'a Al Nassr kulübünden senelik 20 milyon euroluk büyük bir teklif geldiği belirtiliyor. Ayrıca, Atletico Madrid ve Real Madrid de Fransız oyuncuyla ilgileniyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray yönetimi, 13 Eylül’e kadar orta saha ve kanat transferlerini tamamlamak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Rabiot için imza parası dahil 3 yıl için toplam 30 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Bakalım deneyimli oyuncunun tercihi hangi takım olacak. Galatasaray, Adrien Rabiot için son bir teklif hazırlıyor.

İtalyan basınına göre, sarı-kırmızılılar, Rabiot için imza parası dahil toplam 30 milyon euro önerdi. Rabiot'nun tercihi merakla bekleniyor.