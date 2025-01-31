Galatasaray'dan Alvaro Morata bombası! İstanbul'a geliyor

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Devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı listesine aldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre; Galatasaray, Alvaro Morata transferi için Milan ile görüşmelere başladı. Görüşmelerde anlaşmaya varılırken, İspanyol yıldızın yarın sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

MAAŞININ 6 MİLYON EUROSU ÖDENECEK

Galatasaray'ın, satın alma opsiyonuyla kiralayacağı Morata'nın yıllık maaşının 6 milyon eurosunu ödeyeceği belirtildi. Alvaro Morata'nın satın alma bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNADI

Milan'ın sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon duro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Alvaro Morata, İtalyan deviyle bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 6 gol kaydederken, 2 de asiste imza attı. İspanya Milli Takımı formasını da 84 kez terleten Morata, 37 gollük katkı sağladı.

Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 şampiyonluğu kazandığı kadroda da kaptan olarak yer aldı.