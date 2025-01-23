Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için astronomik beklenti

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Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, genç yıldız için harekete geçti.

25+5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Fanatik’in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu için West Ham United, Galatasaray’a 25 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu teklifi geri çevirdi.

GALATASARAY’IN HEDEFİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için belirlediği bonservis bedelini 40 milyon euro olarak açıklarken, bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun Avrupa’daki potansiyelini daha da artırabileceği inancında.

SEZONA DAMGA VURDU

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek takımının önemli kozlarından biri oldu.

Hızı, enerjisi ve skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Barış Alper, sarı-kırmızılıların geleceği için de büyük umut vaat ediyor.