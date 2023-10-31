Galatasaray'dan bomba gibi transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor Galatasaray kadro kalitesi anlamında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçebilmek için flaş bir ismi gündemine aldı. Buna göre sarı-kırmızılı takım, bir dönem Beşiktaş'ın yıldızı olan Wout Weghorst için girişimlere başladı.

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Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporunu iletmesinin ardından çalışmalara başladı.

Ocak ayında az ama öz isimleri takıma kazandırmayı planlayan yönetim, yapacağı hamlelerden maksimum katkı almayı planlıyor.

2-3 mevkiye takviye yapılacak

Özellikle son 2 sezondur transferde yüksek isabet oranı yakalayan Cimbom, aynı başarıyı ocak ayında da sürdürmek istiyor.

Öte yandan Okan Buruk'un transfer için aklında 2-3 mevki olduğu belirtildi. Başarılı hocanın, ocak ayında en az 3 transfer istediği kaydedildi. Bu transferlerden 1 ya da 2'sinin ise yerli olacağı iddia edildi.

Okan Buruk'un talebi sonrası araştırmalarına başlayan yönetimin gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların bu flaş hamleyi yaparak kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi.

Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta 6 ay top koşturan Wout Weghorst'u gündemine aldı. Hollandalı golcünün, sarı-kırmızılı ekibe menajerler aracılığıyla teklif edildiği öne sürüldü. Galatasaray'ın ise bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Weghorst da sıcak bakıyor

Yönetimin, Bakambu'nun düşük performansı sonrası Weghorst'u transfer edebileceği belirtildi.

Öte yandan Okan Buruk'un da 31 yaşındaki forvetin transferine 'evet' dediği ileri sürüldü. Weghorts'un, şu anda kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çok mutsuz olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeyi istediği ve Galatasaray'a gelmeyi hedeflediği aktarıldı.

Bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un, Hoffenheim ile kiralık sözleşmesini sonlandırması durumunda Aslan'a imza atması bekleniyor.

İngiliz ekibi Burnley'nin ise Galatasaray'dan bir ücret talep etmesi beklenmiyor. Bu sezon Almanya'da 8 maça çıkan Weghorst, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Geçen sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıkan yıldız isim, 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Beşiktaş'tan ManU'ya gitmişti

Weghorst, ocak ayında Manchester United'dan transfer teklifi almış ve İngiliz devinin yolunu tutmuştu. Premier Lig devinde istediği performansı gösteremeyen Weghorst, 31 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Hollandalı'nun, Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 1.97 boyundaki santrfor kariyerinde Wolfsburg, AZ Alkmaar, Heracles Almelo, FC Emmen ve DETO gibi takımlarda da ter dökmüştü.