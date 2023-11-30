Galatasaray'dan çılgın plan: Altay Bayındır listeye eklendi Fenerbahçe'nin eski kaptanı Altay Bayındır, "Galatasaray'da oynarım" diyerek sarı-lacivertlileri kızdırmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim ise milli kaleciyi, Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşı transfer radarına aldı.

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Ensonhaber.com Spor Servisi - Özel Haber

Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için çılgın bir iddia ortaya atıldı.

Muslera'nın ayrılmaya ilk kez bu kadar yaklaşması yönetimi düşündürürken, Muslera'nın kendisine sorulan sözleşme sorularına kaçamak yanıt vermesi de Dursun Özbek ve kurmaylarını arayışa itti.

Uruguaylı eldivenin, sezon sonu ayrılma ihtimalini düşünen Galatasaray yönetimi kaleye milli file bekçisini düşünüyor.

"Galatasaray'da oynarım" demişti

Manchester United'da aradığı fırsatı bir türlü bulamayan 25 yaşındaki kalecinin geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda "Galatasaray'da da oynarım. Ben profesyonelim." demesi de bu transfer için bir sebep oldu.

Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım. Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka ama sonuçta bizler profesyonel oyuncularız, hayatımıza o şekilde bakmamız gerekiyor

Sezon sonu gelebilir

Devre arasında ilk girişimi yapması beklenen sarı-kırmızılıların sezon sonunda Altay Bayındır'ı transfer etmesi olası gözüküyor. Milli kaleci de aradığı şansı bulamazsa Galatasaray'a gelebilir.