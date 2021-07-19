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    Galatasaray'dan Donk'a performansa dayalı sözleşme

    Galatasaray'dan Donk'a performansa dayalı sözleşme

    Galatasaray ile devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Ryan Donk'a sarı-kırmızılıların yaptığı teklif ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 13:09
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    Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmelerini sürdüren Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda forma giymeye devam ediyor.

    Galatasaray dan Donk a performansa dayalı sözleşme #1

    MAÇ BAŞI ÜCRET FORMÜLÜ

    Fatih Terim'in sözleşmesinin 1 yıl daha yenilenmesini istediği Ryan Donk ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli futbolcuya 1 yıllık sözleşme ve garanti ücretini düşük tutarak; maç başı ücret ve bonusları içeren farklı bir sözleşme önerdi.

    Galatasaray'ın yanı sıra Altay ile de görüşmelerini sürdüren Ryan Donk, İzmir ekibiyle bu hafta son kez masaya oturacak.

    Galatasaray dan Donk a performansa dayalı sözleşme #2

    DONK'UN KARİYERİ

    Futbola Hollanda ekibi Zeeburgia ekibinde başlayan Donk, aynı ülkede Waalwijk, Alkmaar, İngiltere'de West Bromwich'te forma giydikten sonra Belçika'da Brügge ekibinde de oynadı.

    2013'te Brügge ekibinden Kasımpaşa'ya transfer olan 35 yaşındaki stoper bu tarihten itibaren Türkiye'de forma giydi. Galaasaray'ın 2016-17 sezonunda Betis'e kiralık gönderdiği futbolcu sadece 1 yılı İspanya'da geçirdi.

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