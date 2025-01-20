Galatasaray'dan Emerson sürprizi

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Sağ bek pozisyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Milan'da forma giyen Emerson Royal için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı sağ bek için Milan ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Milan’ın transfere sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

MİLAN'DA KYLE WALKER ETKİSİ

Manchester City'den Kyle Walker'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Milan'ın, bu transfer sonrası Emerson Royal ile yollarını ayıracağı bildirildi.

EMERSON ROYAL'IN PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 25 maçta görev yapan Emerson Royal, toplamda 1863 dakika sahada kaldı.