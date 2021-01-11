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    Galatasaray'dan Falcao'ya Amerika baskısı

    Galatasaray'dan Falcao'ya Amerika baskısı

    Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'yla bir görüşme yaparak David Beckham'ın kulübü Inter Miami'den gelen teklifi kabul etmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 11:08
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    Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı ağır sakatlıklardan ötürü bir türlü katkı sağlayamayan Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

    Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı forvetle yola devam etmek istemeyen sarı-kırmızılıların, gitmesi için 34 yaşındaki futbolcuya baskı yapmaya başladığı öğrenildi.

    BECKHAM'IN TAKIMI İSTİYOR

    Devre arasında oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Cimbom, Falcao'yla bir görüşme yaparak David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'den gelen teklifi kabul etmesini istedi.

    Bonuslar dahil yılda 7 milyon euro kazanan ve 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun, nasıl bir karar vereceği merak ediliyor...

    Galatasaray dan Falcao ya Amerika baskısı #1

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