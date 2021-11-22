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Galatasaray'dan FCSB'ye 600 bin euroluk ek ödeme
Galatasaray, 15. resmi maçına çıkan Olimpiu Morutan için FCSB'ye 600 bin euro daha ödeme yapacak.
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 13:03
- Güncelleme : 22.11.2021 - 13:07
FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Olimpiu Morutan'ın sözleşmesindeki bonus, Fenerbahçe derbisiyle birlikte devreye girdi.
600 BİN EURO EK ÖDEME YAPILACAK
Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 15. resmi maçına ulaştı ve Galatasaray da FCSB'ye 600 bin euro ek ödeme yapmak durumunda kaldı.
Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.