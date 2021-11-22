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Galatasaray'dan FCSB'ye 600 bin euroluk ek ödeme

Galatasaray'dan FCSB'ye 600 bin euroluk ek ödeme

Galatasaray, 15. resmi maçına çıkan Olimpiu Morutan için FCSB'ye 600 bin euro daha ödeme yapacak.