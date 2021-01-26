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    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can tepkisi

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can tepkisi

    Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferinde devreye girmesi sarı-kırmızılı camiayı kızdırdı. Galatasaray yönetimi, "Fiyat yükseltmeye çalışıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 11:29
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    Galatasaray'ın uzun süredir peşinen koştuğu İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle yeni bir 'Mert Hakan Savaşı' gündeme gelmişti.

    "FİYATI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

    Sarı-kırmızılıların bir türlü Başakşehir'le anlaşamaması üzerine araya giren sarı-lacivertliler, resmi olarak turuncu-lacivertlilerle görüşmeye başlamıştı.

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye İrfan Can tepkisi #1

    Galatasaray yönetiminde ise Ali Koç'un bu hamlesine tepki oluştu. Fenerbahçe'nin bir kez daha transfer listesindeki futbolcuya teklif yapmalarını "manidar" bulan sarı-kırmızılılar, durumu “Herhalde Başakşehir’in İrfan Can’ı vereceğini hissettiler. Bu nedenle fiyatı yükseltmeye çalışıyorlar.” şeklinde yorumladı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşerek İrfan Can için teklifte bulunacağı biliniyor.

    Öte yandan tecrübeli futbolcu dün sakatlanmış ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye İrfan Can tepkisi #2

    Fenerbahçe, İrfan Can transferinde araya girdi - HABERİ

    Galatasaray dan Fenerbahçe ye İrfan Can tepkisi #3

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