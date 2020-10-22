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- Galatasaray'dan Garry Rodrigues girişimi
Galatasaray'dan Garry Rodrigues girişimi
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran eski futbolcusu Garry Rodrigues'i listesine aldı. Yönetim, Terim onay verirse 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya çalışacak.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 11:23
- Güncelleme : 22.10.2020 - 11:23
Onyekuru'yu yeniden kiralamayı başaramayan Galatasaray yönetimi, yaz transfer dönemini teknik direktör Fatih Terim'in istediği 'hızlı kanat oyuncusu' alamadan kapatmıştı.
TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile yollarını ayırmasının ardından harekete geçen sarı-kırmızılı idarecilerin 67 yaşındaki teknik adama, 'Yeniden kiralamamızı ister misin?' diye sorduğu öğrenildi.
Terim'in onay vermesi halinde, yönetimin devre arasında Al İttihad Kulübü'yle masaya oturacağı belirtildi.
10 MİLYON 250 BİN DOLARA SATILMIŞTI
2017-18 sezonunda çıktığı 40 maçta 10 gol atıp 11 de asist yapan Yeşil Burunlu futbolcu, kazanılan lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.
29 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibine satılmıştı.