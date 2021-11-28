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    Galatasaray'dan Gedson Fernandes için 8 milyon euro

    Galatasaray'dan Gedson Fernandes için 8 milyon euro

    Avrupa Ligi’nde 2. turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon euro gelire hak kazandı. Yönetim, Gedson Fernandes transferini bitirmek için atağa kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 14:34
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    UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon euro gelire hak kazandı.

    Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fatih Terim'in raporu üzerinde çalışan yönetim, Gedson Fernandes'i bu kez bitirmek için atağa kalktı.

    8 MİLYON EURO AYRILDI

    Elde edilen gelirin bir kısmını transferde kullanma kararı alan sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcu için 8 milyon euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı.

    Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi.

    Galatasaray dan Gedson Fernandes için 8 milyon euro #1

    ASSUNÇAO GÖNDERİLECEK

    Sezon başında ısrarla yıldız futbolcuyu bırakmayan Benfica'nın artık ayrılık formülüne daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Gedson transeferi bitirilirse Assunçao'nun sözleşmesi feshedilecek.

    Galatasaray dan Gedson Fernandes için 8 milyon euro #2

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