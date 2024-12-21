Galatasaray'dan Harry Maguire için yakın takip

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Manchester United'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Maguire’in durumu, hem kulübü hem de Avrupa’nın önde gelen takımları tarafından yakından takip ediliyor.

The Athletic’te yer alan habere göre, Manchester United’ın 31 yaşındaki İngiliz stoper ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak Maguire, ara transfer döneminde yurt dışından bir kulüple anlaşırsa bu opsiyon devre dışı kalabilir.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Manchester United, bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak için Maguire ile yeni sözleşme görüşmelerine hız verdi. Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtse de geleceğiyle ilgili net bir karar henüz alınmış değil.

FIFA DEVREYE GİREBİLİR

Sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen Maguire’ın sezon sonunda kulüpten serbest olarak ayrılmak istemesi durumunda hukuki bir karmaşa yaşanabileceği belirtiliyor. Bu tür durumlarda FIFA'nın genellikle oyuncu lehine karar verdiği de haberde vurgulandı.

GALATASARAY VE NAPOLI TAKİPTE

Maguire’in potansiyel transferiyle ilgilenen takımlar arasında Galatasaray ve Napoli dikkat çekiyor. Napoli'nin, Manchester United’dan transfer ettiği Scott McTominay’in başarılı performansından sonra Maguire’ı cazip bir seçenek olarak gördüğü ifade ediliyor.

Öte yandan, Galatasaray’ın da İngiliz oyuncunun durumunu yakından izlediği bildirildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Harry Maguire, Manchester United formasıyla bu sezon 13 maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Eski kulübü Leicester City’nin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.