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    Galatasaray'dan Hasan Hüseyin Acar girişimi

    Galatasaray, Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar karşılığında Kayseri ekibine, Emre Taşdemir ve genç bir oyuncuyu kiralık olarak önerdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 15:56
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    Galatasaray'dan Hasan Hüseyin Acar girişimi

    Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    TAKAS TEKLİF EDİLDİ

    Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yönetimin, 25 yaşındaki oyuncuya karşı Kayseri ekibine Emre Taşdemir ve ismi öğrenilemeyen genç bir futbolcuyu kiralık olarak önerdiği öğrenildi.

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncunun, Galatasaray'a gelmeyi çok istediği belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hasan Hüseyin, 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

    Galatasaray dan Hasan Hüseyin Acar girişimi #1

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