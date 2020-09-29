Galatasaray'dan Henry Onyekuru girişimi

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Henry Onyekuru'yu bir kez daha kiralamak için Fransız ekibi Monaco'yla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu unutamıyor...

Daha önce iki kez kiralanan ve geçtiğimiz sezon tamamlanmadan Monaco'ya geri dönen Nijeryalı kanat oyuncusu, bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.

Takımın daha hızlı atağa kalkması gerektiğini düşünen teknik direktör Fatih Terim'in, 23 yaşındaki oyuncunun kiralanmasını istediği öğrenildi.

YİNE KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK

67 yaşındaki teknik adamdan gelen talep üzerine harekete geçen yönetim, Fransız ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Monaco Kulübü, daha önce yaptığı açıklamada, Onyekuru'yu artık kiralamayı düşünmediklerini ve takımdan ayrılırsa bunun ancak bonservis bedeli karşlığında olacağını duyurmuştu.

5 haftası geride kalan ligin 4 maçında kısa süreli forma şansı bulan yetenekli futbolcu, şu ana kadar 1 asist yapabildi.