Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması

2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kavukçu, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ın transferiyle ilgili şu an için bir durum olmadığını, önceliğin Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve bir kaleci transferi olduğunu dile getirdi.

"ŞU AN İÇİN BİR TRANSFER DURUMU YOK"

Kavukçu, şu şekilde konuştu: