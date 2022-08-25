Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder hamlesi

Galatasaray yerli takviye için hamlesini yapıyor. Marsilya'da Tudor ile yıldızı barışmayan Cengiz Ünder için harekete geçen Aslan, Kaan Ayhan için Sassuolo ile masaya oturacak.

Galatasaray’da yerli kalitesinin yukarı çekilmesi için düğmeye basıldı.

Geride kalan 3 haftada yerli oyuncuların sergilediği performans endişe yaratırken, bu konuda ilerleyen dönemde sorun yaşanmaması için tedbir alınacak.

Kaan Ayhan için 5 milyon euro gözden çıkarıldı

Bu çerçevede Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in transferinin ön planda tutulduğu öğrenildi. Kaan için Sassuolo’ya yeni bir teklif sunacak olan sarı-kırmızılıların, 5 milyon euroyu gözden çıkaracağı belirtildi.

Yine Marsilya’da problemler yaşayan Cengiz Ünder için de nabız yoklanacak. Galatasaray, en kötü olasılıkla satın alma opsiyonuyla bu futbolcuyu kiralamak istiyor.

Cengiz, Marsilya'da mutsuz

Fransa'da Nantes karşısında 10 kişi oynamasına karşın üstünlüğü yakalayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor, galibiyet golünün ardından 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Hırvat teknik adamın bu kararına şaşıran ve öfkelenen Cengiz, Tudor'a tepki gösterirken, takım arkadaşı Dimitri Payet ve ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayıp teselli etti.

Sadece 18 dakika sahada kalabilen milli yıldız, tartışmaları beraberinde getiren bu karar sonrası direkt soyunma odasına gitti. Sosyal medyada, yıldız futbolcunun takımıyla son maçına çıktığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan Marsilya, 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Nantes ise 2 puanda kaldı.