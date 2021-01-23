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    Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür girişimi

    Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür girişimi

    Luyindama'nın inişli çıkışlı grafik çizmesi nedeniyle stoper takviyesi yapma kararı alan Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür için İtalyanlarla masaya oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 15:10
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    Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yu İstanbul'a getiren Galatasaray'da transfer çalışamaları devam ediyor.

    Beşiktaş derbisinde yaptığı iki kritik hatayla alınan mağlubiyette başrol oynayan Luyindama'nın inişli çıkışlı performansından rahatsız olan teknik direktör Fatih Terim, stoper takviyesi yapılmasını istedi.

    Terim'den gelen talep üzerine girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yönetimin, Sassuolo forması giyen milli oyuncular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ü gündemine aldığı öğrenildi.

    Galatasaray dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür girişimi #1

    MASAYA OTURULDU

    Serie ekibinde forma şansı bulamayan iki futbolcuyu transfer etmek için İtalyanlarla görüşen yönetimin, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

    Sassuolo'nun kiralama teklifine sıcak baktığı ancak Mert Müldür için sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istemediği belirtildi.

    Görüşmeler olumlu ilerlerken, Galatasaray'ın iki futbolcudan birini kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

    Galatasaray dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür girişimi #2

     

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