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    Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na gidiş izni yok

    Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na gidiş izni yok

    Fransız ekibi Marsilya, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Ancak Galatasaray transfere kapıları kapadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:11
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    3. Lig'de 24Erzincanspor forması giyerken, geçen sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu başarı merdivenlerini hızlıca tırmandı, sadece 1 sezonda A Milli Takım 'a kadar yükseldi.

    Elbette bu çıkış Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Birçok kulüp de genç oyuncuyu yakından izliyor.

    Fransız temsilcisi Marsilya'nın da 23 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi.

    Galatasaray dan Kerem Aktürkoğlu na gidiş izni yok #1

    GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

    Fakat sarı-kırmızılı ekip, transfere kapıları kapadı. EURO 2020'de Kerem'in göstereceği performanstan umutlu olan Galatasaray, aynı zamanda önümüzdeki sezon da başarılı oyuncudan yararlanmak ve Avrupa sahnesinde yıldızını parlatmak istiyor.

    Galatasaray dan Kerem Aktürkoğlu na gidiş izni yok #2

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