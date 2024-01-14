Galatasaray'dan Leo Dubois hamlesi: Geri istiyorlar Sarı-kırmızılılar, sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'yı yeniden takıma kazandırmak için hamle yaptı.

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Galatasaray'dan transferde sürpriz bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i takıma geri kazandırmak için temaslara başladı.

"Şu anda verilmiş bir karar yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun olası geri dönüşüyle ilgili sorunun ardından, "Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok." sözlerini kullanmıştı.

Başakşehir performansı

Başakşehir'de bu sezon 16 maça çıkan Dubois, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'la sözleşmesi bulunyor

Galatasaray'dan sezon başında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'in sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.