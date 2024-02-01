Galatasaray'dan Leo Dubois teklifi: Sergio Oliveira'yı verelim... Sacha Boey'in yerine sağ bek arayan Galatasaray, kiralık futbolcusu Leo Dubois için Başakşehir'e teklif yaptı.

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Sacha Boey'i 30 milyon euro rekor bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da, transferdeki belirsizlik sürüyor.

Sarı-kırmızılılardaki bek alternatiflerinden biri de sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e gönderilen Leo Dubois. Galatasaray, Fransız futbolcu için yeniden Başakşehir'in kapısını çaldı.

Takas teklif edildi

Başakşehir'den Dubois'i isteyen Galatasaray, İstanbul ekibine Sergio Oliveira'yı teklif etti. Turuncu-lacivertlilerin 500 bin euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray, Leo Dubois'in yanı sıra diğer bek alternatifleri için de transfer çalışmalarına devam ediyor.