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    Galatasaray'dan Mamadou Fofana girişimi

    Galatasaray'dan Mamadou Fofana girişimi

    Galatasaray, ülkemizde daha önce Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Malili stoper Mamadou Fofana'yı listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 17:31
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    Galatasaray'dan Mamadou Fofana girişimi #1

    Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray'da hedef stoper transferi...

    Sarı-kırmızılıların, scout ekibi tarafından önerilen Malili defans oyuncusu Mamadou Fofana'nın peşine düştüğü öğrenildi.

    BANDIRMA VE ALANYA'DA OYNAMIŞTI

    Fransa'nın Metz takımında oynayan 22 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları da giymişti.

    Galatasaray'dan Mamadou Fofana girişimi #2

    SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

    Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Cimbom, lig biter bitmez Fransız ekibiyle masaya oturacak.

    Fofana, bu sezon yarıda kalan Fransa Ligue 1'de 20 maçta oynarken, 17 kez de Mali Milli Takımı'nın formasını terletti.

    Galatasaray'dan Mamadou Fofana girişimi #3

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