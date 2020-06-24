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- Galatasaray'dan Mamadou Fofana girişimi
Galatasaray'dan Mamadou Fofana girişimi
Galatasaray, ülkemizde daha önce Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Malili stoper Mamadou Fofana'yı listesine aldı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 17:31
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray'da hedef stoper transferi...
Sarı-kırmızılıların, scout ekibi tarafından önerilen Malili defans oyuncusu Mamadou Fofana'nın peşine düştüğü öğrenildi.
BANDIRMA VE ALANYA'DA OYNAMIŞTI
Fransa'nın Metz takımında oynayan 22 yaşındaki futbolcu, ülkemizde daha önce Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları da giymişti.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Cimbom, lig biter bitmez Fransız ekibiyle masaya oturacak.
Fofana, bu sezon yarıda kalan Fransa Ligue 1'de 20 maçta oynarken, 17 kez de Mali Milli Takımı'nın formasını terletti.