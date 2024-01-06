Galatasaray'dan Mame Thiam hamlesi Gol krallığı yarışında Dzeko ve Icardi'nin hemen arkasından gelen Kayserispor'un santraforu Mame Thiam'ın, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu kaydedildi.

ensonhaber.com

Kayserispor formasıyla bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Mame Thiam'a Galatasaray'ın talip olduğu belirtildi.

11 kez fileleri havalandıran ve Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 12'şer golle ilk sırayı paylaşan Dzeko ve Icardi'nin ensesinde olan Thiam'ın sarı-kırmızılı kulübün radarına girdiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; sezon sonunda Kayserispor ile sözleşmesi sona erecek olan Senegalli golcü için Galatasaray Yönetimi devre arasında teklif yapacak.

34 maçta 8 gol 4 asist

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 34 maçta 8 gol, 4 asistle oynamıştı.

Kayserispor'da ise 74 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu 31 gol ve 10 asistle takımının son yıllardaki sürükleyici ismi konumunda.

Mame Thiam'ın kariyerinde Inter, Juventus, PAOK ve Empoli gibi takımlar da bulunuyor.