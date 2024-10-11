Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yalanlama

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Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı eşi Wanda Nara ile barışması, River Plate'e transfer olacağı iddialarını beraberinde getirdi.

Arjantin basını, Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Icardi'nin, River Plate ile anlaşarak ülkesine geri dönebileceğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, net ifadeler kullandı. Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantin'deydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil." dedi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Galatasaray'da iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi'nin yeni hedeflere ulaşma yolunda çok önemli bir isim olduğuna vurgu yapan sarı-kırmızılı idareci, "Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak." ifadelerini kullandı.

HEM MENTAL HEM FİZİKSEL

Galatasaray'da milli ara, mental ve fiziksel yönden takımın toparlanması için bir fırsat olarak görülüyor. Avrupa'da ve ligde yoğun bir fikstürden çıkan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve ekibine göre milli ara ilaç gibi gelecek. Bir yandan sakatlığı bulunan isimlerin toparlayacağı diğer taraftan da mental olarak bu aranın bazı isimlere iyi geleceği ifade edildi.

MİLLİ ARADA TOPARLANACAK

Milli aranın özellikle Osimhen ve Icardi'nin toparlanmasını sağlayacağı aktarıldı. Tedavisi İstanbul'da devam eden ve bu yüzden Nijerya Milli Takımı'na gitmeyen Osimhen, Florya'da çalışmalarına devam ediyor. Alanyaspor maçında forma giyemeyen dünyaca ünlü golcünün milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Verilen izinde ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'nin de performansının çıkışa geçeceği öngörüldü. Icardi'nin bu barıştan olumlu etkileneceği ve bunun sahaya olumlu yansıması olacağı vurgulandı. Diğer taraftan Ziyech'in de yine bu arada fiziksel olarak toparlanıp hazır hale gelmesinin beklendiği belirtildi.