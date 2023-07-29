Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye özel tişört Galatasaray, Paris Saint-Germain'den bonservisini aldığı Mauro Icardi için özel bir tişörtü satışa sundu.

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Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

İmza atmak için ailesiyle İstanbul'a gelen yıldız futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Transferi uzun bekleyişe neden olan 30 yaşındaki golcü için yönetim yeni bir karar alarak, tişört çıkardı.

"Parti devam etmeli"

Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldızın fotoğrafının olduğu ve "Parti devam etmeli" yazılı tişörtleri satışa sundu.

Galatasaray, kulüp mağazasından satışa sunduğu tişörtün fiyatını 399 TL olarak belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi tişörtüne şimdiden büyük ilgi göstermeye başladı.