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    Galatasaray'dan Mehmet Ekici atağı

    Galatasaray'dan Mehmet Ekici atağı

    Fenerbahçe ile anlaşamayan Mehmet Ekici'ye Galatasaray talip oldu. 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 13:34
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    Galatasaray'dan Mehmet Ekici atağı

    2017 yılında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü kendisinden istenilen performansı sergileyemeyen Mehmet Ekici'nin sarı-lacivertli kulüpteki macerası sona eriyor...

    F.BAHÇE YENİ KONTRAT YAPMAYACAK

    Yönetimin kendisiyle yeni kontrat yapmayı düşünmemesi üzerine takım arayışı içine giren 30 yaşındaki futbolcuya Galatasaray talip oldu.

    Galatasaray dan Mehmet Ekici atağı #1

    MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

    Gelecek sezondan itibaren başlayacak olan yeni yabancı kuralı sonrası yerli isimlere yönelen Aslan'ın, Ekici'nin menajeriyle irtibata geçtiği öğrenildi.

    Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, eğer yıllık ücrette anlaşılırsa gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.

    Galatasaray dan Mehmet Ekici atağı #2

     

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