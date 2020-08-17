Galatasaray'dan Mehmet Ekici girişimi

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Mehmet Ekici'yle görüşmelere başladı. Yönetimin, sakatlık geçmişi nedeniyle garanti ücreti düşük tutup, oyuncuya maç başı ücret önerdiği öğrenildi.

Süper Lig'deki takım sayısının 21'e yükselmesi nedeniyle geniş bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetime yeni isimler vermeye devam ediyor.

Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların yeni hedefi Mehmet Ekici.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran 30 yaşındaki futbolcuyla görüşen yönetim, oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle garanti ücreti düşük tutmayı düşünüyor.

MAÇ BAŞI 120 BİN LİRA

Cimbom'un tecrübeli futbolcuya maç başı 120 bin lira teklif ettiği, Mehmet'in de Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.