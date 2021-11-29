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    Galatasaray'dan Melo açıklaması: Bu takıma gelmesi mümkün değil

    Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen 38 yaşındaki Felipe Melo ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:02
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    Galatasaray'dan Melo açıklaması: Bu takıma gelmesi mümkün değil

    Galatasaray'ın Felipe Melo'yu transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten cevap geldi.

    Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Melo'nun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

    “BU TAKIMA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

    Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray dan Melo açıklaması: Bu takıma gelmesi mümkün değil #1

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