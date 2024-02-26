Galatasaray'dan Mertens'in yerine Marco Reus hamlesi Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, gelecek sezon için Marco Reus'u kadrosuna katmak istiyor.

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Avrupa defterini kapatan ve tamamen Süper Lig'e odaklanan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, son iki transfer döneminde olduğu gibi kadrosunu yine dünyaca ünlü isimlerle takviye etmeyi planlıyor.

Özellikle sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens'in yerine çok kaliteli bir 10 numara arayan yönetimin, Marco Reus'la ilgilendiği belirtiliyor..

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberlerde; Reus'un artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle 12 yıldır formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı belirtilmişti.

Bu sezon 9 gole katkı verdi

İlerlemiş yaşına rağmen çok istikrarlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi.

Takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı veren Reus için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

48 kez giydiği Almanya formasıyla 15 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

Öte yandan yıldız oyuncuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği biliniyor.