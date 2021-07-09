Galatasaray'dan Mohamed'in yanına golcü hamlesi

Sarı-kırmızılı ekip, ileride Mostafa Mohamed'in yanına bir forvet almak istiyor.

İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray forveti de güçlendirmenin planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gözden çıkarılmış durumda...

İki oyuncunun gönderilmesi için temaslar devam ediyor. Mostafa Mohamed’le yoluna devam edecek olan Fatih Terim, Mısırlı yıldızı sırtı dönük oynayabilecek uzun bir forvetle eşleştirmek istiyor.

İLK SIRADA COULIBALY VAR

İşte bu noktada Fransa'dan But, sarı-kırmızılılar için Nantes'dan Kalifa Coulibaly'yi yazdı. Raphael Nouet imzalı haberde; "Coulibaly, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor" denildi.

Tecrübeli hocanın, şartlarının araştırılmasını istediği ve Galatasaray yönetiminin de Nantes ile temasa geçtiği kaydedildi. Haberinde detaylarında ise şu ifadeler kullanıldı: "İlkbaharda, Nantes, Ligue 1'de kalma yarışında umudunu yeniden kazanmaya başladı. Özellikle 4 maçlık galibiyet serisini Coulibaly'ye borçluydu. 29 yaşındaki Malili forvet, Kombouare tarafından başarıyla hayata döndürüldü."

MSV Foot sitesi de Galatasaray'ın Kalifa'ya ilgi duyduğunu yazdı. Onların haberinde ise "Şu an için teklif yok. Bunun iyi bir nedeni var: Cimbom, hangi balığı ısıracağını görmek için bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

SON 4 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST YAPTI

PSG'nin altyapısında Avrupa piyasasına adım atan Kalifa Coulibaly, Charleroi, Gent ve son olarak Nantes formaları giydi. Uzun boyu ile dikkat çeken Malili forvet, Fransız ekibine 18 Ağustos 2017 yılında 4.5 milyon euroya transfer olmuştu.

Geçen sezon Nantes'ta fazla forma şansı bulamayan Coulibaly, 17 maçta 981 dakika sahada kalabildi. Buna karşılık ligin son 4 maçında attığı 3 gol ve 1 asist ile adından söz ettirmeyi başardı.