Galatasaray'dan Ndombele hamlesi! Tottenham ile görüşmeler sürüyor Fransız orta saha Tanguy Ndombele için harekat başlatan Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Tottenham'a iletti.

Galatasaray orta sahaya takviye yapmak istiyor... Gündeme son olarak Tottenham'ın Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele geldi.

Başarılı orta sahayı kiralamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

1 milyon euro kiralama bedeli ile Tottenham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaraylı yöneticiler geçen sezonu Napoli ve önceki yılı Lyon'da kiralık olarak geçiren futbolcunun yeteneğine güvenirken, teknik heyet de Süper Lig'de eski günlerine döneceğini düşünüyor.

Satın alma opsiyonlu kiralama

Görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, Ndombele'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar Tottenham'ı cezbetmek için yüksek bir satın alma opsiyonu belirlemeyi düşünüyor.

62 milyon euro ödendi

2018-2019'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euroya transfer olan Ndombele, İngiliz ekibinde 63 maça çıksa da beklenen etkiyi yapamamıştı.