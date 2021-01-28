Galatasaray'dan Orkun Kökçü girişimi

Galatasaray, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü kiralamak için Hollanda ekibinin kapısını çaldı.

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan, İrfan Can Kahveci için de Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bir gurbetçi futbolcunun daha peşine düştü.

Sarı-kırmızılılar, Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

BONSERVİSİYLE VERMEK İSTİYORLAR

Cimbom'un, 20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ancak Hollanda ekibinin, genç futbolcuyu bonservisyle birlikte satmak istediği öğrenildi.

Ayrıca Hollanda basını, Premier Lig ekibi Leicester City'nin da Orkun'un peşinde olduğunu yazdı.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'I ARARIM DEMİŞTİ

Öte yandan her fırsatta Beşiktaşlı olduğunu açıkça dile getiren Kökçü, verdiği bir röportajda, "Eğer bir gün Galatasaray transfer etmek için beni ararsa ben de 'Beni alın' demek için Beşiktaş'la bağlantıya geçerim. Beşiktaş beni istemezse ancak o zaman başka bir takıma giderim." ifadelerini kullanmıştı.

Orkun Kökçü: Galatasaray beni isterse Beşiktaş'ı ararım - İZLE