Galatasaray'dan orta sahaya acil transfer

Galatasaray, Oliveira'nın yanına güçlü bir orta saha takviyesi yapmak üzere yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, William Carvalho, Xeka ve Gueye ile yeniden görüşecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, dünkü idmanı birlikte izledi. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda gündemdeki tüm oyuncularla ilgili detaylı değerlendirme yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın yanına güçlü bir orta saha takviyesi yapmak üzere yeniden harekete geçti. William Carvalho, Xeka ve Gueye ile yeniden görüşecek olan Galatasaray’da maaş bütçesi de artırıldı.

Hedef, gelecek hafta içinde operasyonu tamamlamak.

"Acil transfer"

Sarı-kırmızılıların Graz kampında bir araya gelen yönetim ve teknik ekibin dev zirvesinden, "Acil transfer" kararı çıktı. Okan hocanın, özellikle orta sahaya takviye vurgusu yapmasıyla, gündemdeki tüm oyuncularla ilgili yapılan çalışmalar ortaya döküldü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ve Cenk Ergün'den gelen raporları değerlendirdikten sonra maaş bütçe limitini artırmaya karar verdi. Sarı-kırmızılıların ana hedefi, orta saha transferini önümüzdeki hafta içinde tamamlamak.

Yeni gelecek oyuncu, orta sahanın merkezinde, Sergio Oliveira'nın partneri olacak. Radardaki isimlerden öne çıkanlarda son durum şöyle:

Gueye transferi zor

PSG'de kadro dışı kalan Idrissa Gueye, bir yandan kulübünden bonservisini almaya çalışıyor, diğer taraftan kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Yıllık 5 milyon euro civarı bir talepte bulunan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların 3.5 milyon euroya kadar teklif yükseltme kararı sonrası geri adım atarsa, temaslar yeniden başlayacak. Galatasaray Yönetimi, süreci uzaktan da olsa takip ediyor. Ancak Gueye'nin transferi hâlâ çok zor görünüyor.

Carvalho ile yeniden görüşülecek

Betis'in ön liberosu William Carvalho, Galatasaray'ın ilk anlaştığı isimlerin başında geliyordu. Ancak Portekizli futbolcunun fiziksel açıdan ağır bir oyuncu olması, sarı-kırmızılıları bir süredir farklı arayışlara itiyordu.

Buna karşın daha iyi seçeneklerden beklenen olumlu geri dönüş gelmeyince, Carvalho tekrar radara girdi. Galatasaraylı yetkililer hem İspanyol kulübüyle hem de oyuncuyla tekrar masaya oturma kararı aldı.

Erden Timur Xeka ile görüşecek

Lille'den ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Xeka'nın, şartlarının bir kısmından feragat etmeye hazır olduğunu iletmesi, bu transfer girişimini yeniden hareketlendirdi.

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki orta saha için belirlediği maaş 2.5 milyon euro civarında. Xeka kapıyı 3.5 milyondan açmıştı. Tarafların ortak noktada buluşma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tekrar randevular alındı. Erden Timur'un Xeka ile bizzat görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Avrupa seferine çıkacağı öğrenildi.