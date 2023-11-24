Galatasaray'dan Real Madrid'e Mauro Icardi yanıtı Galatasaray, Real Madrid'in talip olduğu Mauro Icardi için istediği bonservis bedelini belirledi. Öte yandan Mauro Icardi de söz konusu iddialara yanıt verdi.

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpte gönülleri fethetmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberde; hücum oyuncularının üst üste sakatlık yaşaması sonrası Real Madrid Kulübü yeni bir forvet transferi için harekete geçti.

15 milyon euroluk teklif

Ancelotti'nin aklındaki ilk ismin Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Arjantinli Mauro Icardi olduğu da haberde yer aldı.

Real Madrid'in bu transfer için 15 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray'ın ise yıldız golcüyü satmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Real Madrid'in olası teklifini kabul etmeyecek olan Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon eurodan raha az bir bedele elden çıkarmak istemiyor.

Fransızlar pişman oldu

Fransız basınından LE10Sports ise PSG'den gönderilen Icardi'nin yükselişine dikkat çekti. Analiz haberde, "Paris'ten gönderilen Arjantinli forvet, şimdi Real Madrid'i peşine taktı." yorumu yapıldı.

Erden Timur'la görüştü

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi, Real Madrid'le ilgili çıkan haberlere gülerek yanıt verdi.

İdman öncesi Erden Timur ile konuşan Icardi şöyle konuştu:

Benim yuvam Galatasaray. Burada çok mutluyum ve tek motivasyonum yeniden bu takımda şampiyonluk yaşamak. Kovulmadan bir yere gitmem. Kendimi şampiyonluk için hazırlıyorum.

İlerleyen günlerde Icardi transferinde önemli gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergileyen yıldız golcünün Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.