Galatasaray'dan Sacha Boey'e veda: Her şey için teşekkürler!

İHA
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, 30 milyon euro ve 5 milyon euro şarta bağlı bonusla Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından veda paylaşımda, şöyle denildi:
Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha! Her şey için teşekkürler!
Okan Buruk'la vedalaştı
Boey, İstanbul'dan ayrılmadan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne Teknik Direktör Okan Buruk ile vedalaştı.
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