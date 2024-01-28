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Galatasaray'dan Sacha Boey'e veda: Her şey için teşekkürler!

Galatasaray'dan Sacha Boey'e veda: Her şey için teşekkürler! Galatasaray, Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey'a emekleri için teşekkür ederek, başarılar diledi. Boey, Almanya'ya gitmeden önce tesislerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile vedalaştı.