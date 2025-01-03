Galatasaray'dan sağ beke Sara modeli

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Sağ bek transferi için kollarını sıvayan Galatasaray, listesine İngiltere'de top koşturan bir ismi daha ekledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Championship ekibi Coventry'nin genç yıldızı için görüşmelere başladı.

CHAMPIONSHIP'DE OYNUYOR

Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Coventry City'de forma giyen sağ bek Milan van Ewijk için İngiliz ekibiyle görüşüyor.

Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray, bonservis konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlaması halinde Hollandalı oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başlayacak.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla birlikte 24 Championship maçına çıktı. Milan van Ewijk, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SNEIJDER DEVREDE

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder de Van Ewijk için araya girecek. Haberin detaylarında yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılar hakkında bilgi almak için Wesley Sneijder ile bir sohbete gireceği de ifade edildi.

Geçen yaz Feyenoord ve PSV'nin istemesine rağmen Coventry City'den ayrılmasına izin verilmeyen 24 yaşındaki Van Ewijk'in sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.