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    Galatasaray'dan Selçuk İnan'a ret

    Galatasaray'dan Selçuk İnan'a ret

    1 yıl daha takımda kalmak istediğini söyleyen Selçuk İnan'a yönetimden olumsuz cevap geldi. Selçuk, kulüpte ancak antrenör olarak devam edebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 09:58
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    Galatasaray'dan Selçuk İnan'a ret

    Galatasaray'da Selçuk İnan devri sona eriyor...

    Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için yönetimle görüşen 35 yaşındaki oyuncu, olumsuz cevap aldı.

    Bir döneme damga vurmasına rağmen son yıllarda büyük bir düşüşe geçen tecrübeli futbolcu, büyük ihtimalle yeşil sahalara veda edecek.

    HATAYSPOR'U REDDETMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde memleketi Hatayspor'dan gelen teklifi kabul etmeyen tecrübeli oyuncunun, futbolu bırakarak antrenör olması bekleniyor.

    Selçuk, antrenör ekibini baştan sona değiştirmeyi planlayan Terim'in yardımcılarından biri olabilir.

    Galatasaray'dan Selçuk İnan'a ret #1

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