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    Galatasaray'dan Seri-Onyekuru atağı

    Galatasaray'dan Seri-Onyekuru atağı

    Sezon başında Fatih Terim'in istediği transferleri yapamayan Galatasaray yönetimi, devre arasında Onyekuru ve Seri'yi yeniden kiralayarak tecrübeli teknik adamın gönlünü alacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 12:45
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    Avrupa'ya erken veda eden, ligde ise çıktığı 6 maçın 3'ünü kazanabilen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar esiyordu.

    Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan Terim ile Başkan Mustafa Cengiz, aralarındaki buzları eritti.

    CENGİZ TALİMAT VERDİ

    Görüşmede 67 yaşındaki teknik adama transfer sözü de veren Cengiz'in, Onyekuru ve Seri'nin yeniden kiralanması için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.

    Galatasaray dan Seri-Onyekuru atağı #1

    İKİSİ DE ŞANS BULAMIYOR

    Sarı-kırmızılı yönetim, Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru ile Fulham'da Premier Lig kadrosuna dahil edilmeyen Seri'yi devre arasında yeniden kiralamaya çalışacak.

    Galatasaray dan Seri-Onyekuru atağı #2

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