Galatasaray'dan sürpriz hamle: Maximilian Wöber Sol stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Leeds United'ta forma giyen Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber ile ilgileniyor.

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Victor Osimhen transferinin ardından 3'lü savunma sistemini en etkili şekilde kullanmak isteyen Galatasaray, sol ayaklı stoper arayışlarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, bu hafta içinde fırsat bulmaları durumunda savunmaya yeni bir isim eklemeyi planlıyor.

MAXIMILIAN WÖBER GÜNDEMDE

Son olarak Maximilian Wöber’in adı Galatasaray’ın transfer listesine eklendi. Avusturyalı futbolcu, İngiltere Championship ekibi Leeds United’da yer alıyor.

Ancak bu sezon sadece 1 kupa maçında görev alabilen Wöber, geçtiğimiz yıl Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'a kiralık olarak gitmişti.

26 yaşındaki oyuncu, 2023'te Salzburg'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

TRANSFER DURUMU

Galatasaray, savunmaya sol ayaklı bir stoper eklemek için fiyat ve performans araştırmalarına devam ediyor.

Wöber, sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.