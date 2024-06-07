Galatasaray'dan tarihi takas teklifi: Amrabat - Zaniolo Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna katmak istediği Sofyan Amrabat için flaş bir transfer planı hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Fiorentina'nın istediği Nicolo Zaniolo'yu, takasta kullanacak.

ensonhaber.com

Gelecek sezon için transfer harekatına başlayan Galatasaray'ın, bonservisi Serie A ekibi Fiorentina'da olan ve Manchester United'da satın alma opsiyonuyla kiralık oynayan Sofyan Amrabat için planı netlik kazandı.

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Amrabat'ı renklerine bağlamak için takas formülünü masada tutuyor.

Ver Amrabat'ı al Zaniolo'yu...

Bilindiği üzere Fiorentina Kulübü, Cimbom'un İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Galatasaraylı kurmayların takasta kullanılacak Zaniolo'nun üstüne Floransa temsilcisinden 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Şu anda Sofyan Amrabat'a 22 milyon euro güncel piyasa değeri biçiliyor.

İngiltere ve İtalya'daki kaynaklar ise Sofyan Amrabat'ın ilk etapta İngiltere'de kalmak istediğini fakat; futbolcunun şartlarının şu an için United'a uymadığını duyurdu. United, geçen sezon 30 maça çıkan Amrabat 20 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına giren orta saha oyuncusunun transferi için kulüplerin görüşmeleri hızlandırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

Galatasaray, piyasa değeri son dönemlerde düşüşte olan Sofyan Amrabat'ı transfer ederek, hem ihtiyacını karşılayacak hem de Nicolo Zaniolo'dan da herhangi bir zarar etmemiş olacak.