Galatasaray'dan transfer bombası: Paulo Dybala

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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu arayan Galatasaray 5. yıldızı takmak için takviyelerini Ocak ayında da sürdürecek.

Sarı-kırmızılılar, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paulo Dybala'yı gözüne kestirdi. İşte detaylar...

BİRÇOK YILDIZ TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray, yaz transfer sezonunu hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip takıma Norwich'ten Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Freiburg'dan Rooland Sallai, Monaco'dan Ismail Jakobs, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve son olarak Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etti.

DYBALA LİSTEYE GİRDİ

Galatasaray'dan transferde sürpriz bir atak geldi. Sportmediaset'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, Roma ile sözleşmesi 2025'te bitecek Paulo Dybala ile ilgileniyor.

Haberin detayında Galatasaray kurmayları, yıldız oyuncu için Roma ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Roma ile 7 maçta 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.