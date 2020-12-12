Galatasaray'dan Vedat Muriç atağı

Galatasaray'ın Rizespor'da oynarken transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'ye kaptırdığı Vedat Muriç'i, Lazio'dan kiralamak istediği öğrenildi.

Lazio'nun Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer ettiği Vedat Muriç, henüz beklentileri karşılayamadı.

Şu ana kadar çıktığı 8 karşılaşmada gol veya asist üretemeyen 26 yaşındaki santrforun başka bir takıma kiralanması gündemde.

Sık sık sakatlandığı için Radamel Falcao'dan verim alamayan Galatasaray'ın, Vedat'ı kiralamak istediği öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in Rizespor'da oynarken istediği Kosovalı golcünün transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

"RİZE'DE BİR ASLAN YATIYOR"

O dönem Vedat ile her konuda anlaşan Cimbom, Fenerbahçe ile transfer yarışına girmiş ve sosyal medyada "Rize'de bir aslan yatıyor" sloganıyla golcü futbolcuya destek çıkmıştı.

Ancak Rizespor'a ve futbolcuya daha fazla para veren Fenerbahçe, Vedat'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında İtalyanların kapısını çalarak, tecrübeli oyuncuyu kiralamak isteyip istemediklerini soracak.